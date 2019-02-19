Yardım meleklerinden 90 öğrenciye burs

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, () - ISPARTA'da 54 yıl önce kurulan Yardım Sevenler Derneği yöneticileri her yıl 90 üniversite öğrencisine burs veriyor, ayrıca birçok yoksul aileye yılda iki kez para yardımı yapıyor.

1965 yılında kurulan Yardım Sevenler Derneği Isparta Şubesi yöneticileri dar gelirli üniversite öğrencileriyle yoksul ailelere destek verebilmek için seferberlik başlattı. Isparta'nın tanınmış ailelerinden oluşan dernek yöneticileri 9 ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek önemli ölçüde gelir elde ediyor ve bu gelirlerle üniversite öğrencileriyle dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Dernek Başkanı Alev Sevük, "Her yıl eylül ayında başlayarak haziran ayına kadar 9 ay süreyle 90 üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Yılda iki kez de yardıma muhtaç ailelere nakit destek sağlıyoruz. Derneğimizin yaklaşık 180 kadın üyesi var. Yönetim kurulumuz 9 asil ve 9 yedekten olmak üzere 18 kişiden oluşuyor. Her hafta salı günleri dernek binamızda toplanarak gelirimizi artırabilecek çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızın büyük özveriyle yaptığı çalışmalar ve üyelerimizin destekleri sayesinde ödemelerimizde sıkıntı yaşamıyoruz. Bu vesileyle başta yönetim kurulu olmak üzere tüm üyelerimize katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

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