Yardım kolileri yola çıktı

SAMSUN,() - SAMSUN E Tipi Kapalı Cezaevi Jandarma Alay Komutanlığı ve personelinin Afrin’de görev yapan Mehmetçikler ve bölge halkı için hazırladığı, yardım kolileri Ertürk İnşaat’ın destekleriyle yola çıktı.

Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Jandarma Alay Komutanlığı ve personeli, Afrin’de görev yapan Mehmetçikler ve bölge halkı için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında hazırlanan koliler, Ertürk İnşaat’ın destekleriyle Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi’nden yola çıktı. Yardım kolilerini yollamak için hazırlanan törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Cezaevi Savcısı Hasam Kıdıl, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Ab. Ünsal Ağaoğlu, Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Mehmet Cihan, 1. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Ediz Atalay, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü J. Yüzbaşı Özcan Özbayrak, Ertürk İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ertürk ve personeller katıldı.

Jandarma Alay Komutanlığı’nın ve E Tipi Kapalı Cezaevi Jandarma personelinin örnek bir kampanyaya imza attığını kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, “Tamamıyla jandarma ve infaz koruma personelimizin çabalarıyla toplanan malzemeler, bugün Afrin Bölgesi’nde Suriye toprakları içerisinde teröre karşı mücadele veren şanlı ordumuza, Suriyeli kardeşlerimize moral olsun diye yola çıktı. Bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malzemeleri Afrin’e ulaşması için araç tahsis eden Ertürk İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ertürk ise böyle anlamlı bir kampanyanın içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını ve her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. Yardım kolilerinin içerisinde Samsun Bayındır Ortaokulu, Adnan Kahveci İlkokulu, Trabzon Vakfıkebir Fen Lisesi, Trabzon Akçaabat Söğütlü Ortaokulu öğrencilerinin Mehmetçiklere yazdığı mektuplar da yer alıyor.

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