Yarbaşçandır-Çitdibi yolunda çizgi çalışması

ANTALYA, (Z) - ANTALYAv Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfaltla kapladığı Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır ve Çitdibi grup yolunda yol çizgi ve işaret levhası çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde asfalt çalışması yaptığı yolları, yol çizgi ve işaret çalışmaları ile güvenli hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla ilk kez sıcak asfaltla tanışan Konyaaltı ilçesine bağlı Yarbaşçandır ve Çitdibi grup yolunda, yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Trafik levhaları monte edilerek ulaşımın güvenli olması sağlandı. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yerinde denetledi.

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