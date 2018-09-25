Yaralı yaban kuşları tedavi altına alındı

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan puhu ile çoban aldatan kuşu, kaya güvercini ve 2 şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince, tedavilerinin ardından koruma altına alındı.

İlçede yaşayan vatandaşlar, Alucra çevre yolunda araç çarpması sonucunda yaralı halde buldukları Puhu kuşunu, tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte sağlık kontrolünden geçirilen, sol kanadında kırıklar oluşan, sol gözünden de yara alan kuş, daha sonra DKMP ekiplerine teslim edildi. Şebinkarahisar DKMP şefliğince teslim alınan Puhu kuşu diğer tedavileri yapılmak üzere koruma altına alındı.

Öte yandan, DKMP Şebinkarahisar şefliğince yörede koruma altına alınan, yaralı kaya güvercini, çoban aldatan kuşu ve 2 şahin de veteriner kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.