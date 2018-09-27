Yaralı sürücü yaşamını yitirdi

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı ve Metin Dağhan'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki Soner Kaygısız, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.Kaza, 18 Eylül günü saat 00.30 sıralarında Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesi yolunda meydana geldi. Halil Eraslan (26) yönetimindeki 32 SB 254 plakalı taksi, aynı yöne giden Soner Kaygısız (27) yönetimindeki 32 LY 904 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların yaklaşık 50 metre savrulduğu kazada, Soner Kaygısız ile yanındaki Metin Dağhan ve taksi sürücüsü Halil Eraslan yaralandı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Metih Dağhan, kurtarılamadı.Yaralılardan Soner Kaygısız da 9 gündür tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

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