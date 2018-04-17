Yaralı öğretmenlere Emniyet'ten ziyaret

BURSA,() - BURSA'da, geçtiğimiz hafta okullarında uğradıkları silahlı saldırıda Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı SinanDelibaş'ı ziyaret eden Bursa İl Emniyet Müdür Vekili ve çalışma arkadaşları kendilerine geçmiş olsun dedi.

Bursa'nın merkez Nilüfer'deki Hasanağa Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu’nda geçtiğimiz hafta silahlı saldırı sonucu yaralanan Okul Müdürü Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş Uludğ Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. olay sonrası yakalanan Püolis Memuru İlhan Ö. ise tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Mustafa Altunsu, Asayiş Şube Müdürü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ve Görükle Polis Merkezi Amiri ile birlikte Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Meydana gelen menfur olaydan dolayı üzüntülerini ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerini ileten heyete, yaralı öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Öğretmenler ayrıca, iyi dileklerinden dolayı Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini belirtti.

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