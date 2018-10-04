Yaralı kurt tedaviye alındı

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.

İslahiye’ye 20 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi kırsalında Mehmet Öztürk, yol kenarında yaralı halde bulduğu kurtu veterinere götürdü. Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, kurdun silahla yaralandığını ve belden aşağısının tutmadığı belirterek ileri tetkikle tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Mehmet Öztürk, yol kenarında hareketsiz şekilde yattığını fark ettiği kurdu tedaviye götürdüğünü belirterek, “Yanına yaklaştığımda yaralı halde yatan yabani kurt olduğunu anladım. Yabani de olsa onu aracıma alıp beslemeye çalıştım. Veterinerin burada tedavisinin mümkün olmadığını söylemesi üzerine kurdu Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğüne teslim ettik" dedi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle irtibata geçilmesiyle gelen ekipler yaralı kurdu tedavi için Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvan hastanesine götürdü.

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