Yaralı köpek yardım bekliyor

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir aracın çarptığı düşünülen ve ayağı kırılan köpek, bir evin önünde acı içerisinde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Evin sahibi, köpeğin yaralı halini görünce aramadık yer bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Yeni Mahalle'deki Göksun Caddesi'nde bir kopa araç çarpıp kaçtı. Çarpma nedeniyle arka sağ ayağı kırılan köpek, Cevdet Avan'ın evinin önüne kadar geldi. Köpeğin ayağa kalkamadığını ve sürünerek gelmiş olabileceğini belirten Avan, yardım etmek için hemen köpeğe ekmek ve su verdiğini söyledi.

Köpeğin tedavi edilmesi için birçok yeri aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirten Cevdet Avan şunları söyledi:

"Aramadığım yer kalmadı. Andırın'da hayvan kliniği olmadığı için kimse yardımcı olamadı. Hayvan acılar içinde kıvranıyor, ne yapacağımı ben de bilemez oldum. Boynunda tasması olan bu köpeğin mutlaka sahibi vardır ama kim olduğunu da bilmiyorum. Yetkilerden yardım etmesini istiyorum. Yaralı köpeğe bir an önce yardım edilmeli. Benim yapacağım bir şey yok, evimin yanında böylece kalacak. Sahibinin çıkıp köpeğine yardım etmesini bekleyeceğim."

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