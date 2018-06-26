Yaralı köpeğe Niğde Belediyesi sahip çıktı

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE’de tren çarpması sonucu ağır yaralanan sahipsiz köpeğe Niğde Belediyesi sahip çıkarak barınakta tedavi altına aldı.

Kemerhisar’da trenin çarptığı köpek, zabıta ekipleri tarafından Niğde Belediyesi Hayvan Barınağına getirildi. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatıyla tüm müdahaleleri yapılan köpek ameliyata alındı. Sahipsiz köpeğin arka bacak kısmına Niğde Belediyesi veteriner hekimi tarafından 34 dikiş atıldı. Ameliyatın ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen köpeğin, barınakta gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Rifat Özkan, yardımsever bir toplum olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bizler gibi bir can taşıyan hayvanlarımıza sahip çıkıp, onları korumalarıdır. Biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızdan da duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

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