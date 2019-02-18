Yaralı köpeğe, küçük dostlar ambulansında müdahale

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi'nin sokak hayvanları için oluşturduğu 'Küçük Dostlar Ambulans'ı yol kenarında bacağı kırık halde bulunan yaralı köpeğe müdahale etti.

Kayseri'de dün akşam, Erkilet Dere Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demir, yol kenarında yaralı bir köpeği görünce belediye yetkililerinden yardım istedi. Olay yerine giden 'Küçük Dostlar Ambulans'ı, mahalleye giderek köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonra yaralı köpeği Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Yaralı köpeğin kırılan bacağı tedaviye alındı.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Küçük Dostlar Ambulans'ı hizmetinin Türkiye'ye model olduğunu ve birçok belediyeye örnek teşkil ettiğini söyledi. Sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hoşgörü diyarı Kayserimizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi 2017 yılında hizmete sunduğumuz 'Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI