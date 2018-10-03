Yaralı kartala jandarma sahip çıktı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi icra eden Jandarma ekipleri yaralı olduğu görülen kaya kartalına şefkat elini uzattı.

Ceylanpınar'ın Kepez Tepesi mevkiinde Jandarma ekipleri devriye görevi sırasında yaralı olduğu anlaşılan kaya kartalına rastladı. Olay yerinde ilk müdahalesini yapan jandarma ekipleri, daha sonra kartalı ilçedeki veterinere götürerek tedavi ettirdi. Tedavisi tamamlanan kartal, daha sonra görevliler tarafından doğaya salındı.

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