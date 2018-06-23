Yaralı bulunan martı tedavi edildi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLELİ'nin Lüleburgaz ilçesindeki Ramazan Yaman Fen Lisesi'nin bahçesinde yaralı bulunan martı, veterinere götürülerek tedavi edildi.

Lüleburgaz'ın Ramazan Yaman Fen Lisesi bahçesinde yaralı halde bulunan bir martı öğrenciler Melih Buğra Hoşgör, Taha Mert Tarar ve Ahmet Yunus Yılmaz tarafından veterinere götürüldu. Veteriner hekim Murat Yılmaz tarafından ayaklarındaki kesikler dikilerek tedavi edilen martı, yeniden okula götürülerek yaralarının iyileşmesi için koruma altına alındı. Uçabilecek hale gelince martı doğal hayatına bırakılacak.

