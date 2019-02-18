Yaralı atmaca tedavi altında

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA’nın Kadıköy Beldesi’nde yaralı olarak bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan atmaca Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği ile tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Yapılan açıklamada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde tedavi süreci tamamlanana kadar rehabilitasyon merkezinde misafir edilecek olan kuşun, iyileşme süreci tamamlandığında doğaya bırakılacağı bildirildi.

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