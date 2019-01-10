Yapraklı Deresi'nde temizlik

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Yapraklı Deresi'nin denize bağlandığı alanda fırtına nedeniyle biriken kum ve çakıllar DSİ iş makineleriyle temizlendi.

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından denizcilerin şikayeti üzerine iş makineleri Mavikent'e gönderildi. Gelen ekipler iş makineleriyle Yapraklı Deresi ile denizin bulunduğu alanda fırtına nedeniyle biriken kum ve çakılları temizledi. Yapılan temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 200 tekne Yapraklı Deresi'nden ayrılarak denizle buluştu.

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, "Yapraklı Deresi'nin denizle buluştuğu alan DSİ tarafından ıslah edilerek tekne bağlama ve çekme yeri haline dönüştürüldü. Bölgemizde başka profesyonel anlamda tekne çekme yerimiz olmadığı için Mavikentli deniz severlerimiz burayı kullanmak zorunda. Ama kış gelince lagün haline gelen Yapraklı Deresi'nin denizle buluştuğu alan fırtınanın da etkisiyle kum ve çakıllarla doluyor. Tekneler bu alandan geçemiyor. Çünkü teknelerin altı kum ve çakıllara dokunuyor. Sağ olsun DSİ yetkilileri gelip kum ve çakılları temizledi. Yapılan temizlik çalışmasından sonra artık denizcilerimiz denize çıkabilecek" dedi.

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