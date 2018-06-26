Yaprak biti pamuğu tehdit ediyor

TARSUS(Mersin), () – ÇUKUROVA bölgesinde özellikle pamuk üretim alanlarına zarar veren yaprak bitiyle mücadele etmek için Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele İstasyonu ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayri Erdoğan, bölgede son günlerde çiftçinin şikayeti üzerine hareke geçtiklerini belirterek, "Pamuk üretim alanlarındaki zararlı populasyonu için Tarsus İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele İstasyonu teknik ekiplerince yapılan sörveyler sonucunda bölgedeki pamuk alanlarında yaprak biti yoğunluğunun yüksek olduğu dikkati çekti. İklimin oldukça uygun olması, pamuk ekili alanların geçtiğimiz yıllara göre artış göstermesi ve yaprak bitinin yüksek üreme gücünün, zararlı populasyonunun artışına neden olduğu düşünülüyor" dedi.

Müdür Erdoğan, bilinçsizce kullanılan kimyasalların da yaprak bitini daha da çoğalttığını ifade ederek, "Çok yüksek zararlı yoğunluğunun olduğu yerlerde kullanılan kimyasallar, üreme gücü yüksek olan bitinde beklenen etkiyi göstermiyor. Ayrıca uygulanan bazı kimyasallara karşı, bitin direnç kazandığı düşünülüyor. Zararlının mücadelesinde yüksek populasyonu kırmak amacıyla, tarladaki yabanı ot temizliği yapılmalı, aşırı sulama ve gübrelemeden kaçınılmalıdır. Tarlalar sıklıkla kontrol edilmeli ve zararlı populasyonu ekonomik zarar eşiğini geçmeden mücadeleye başlanmalıdır. Aynı aktif maddeli kimyasal ilaçlar sürekli olarak kullanılmamalıdır. Her ilaçlamada farklı etki mekanizmasına sahip, hatta ayrı grupta yer alan kimyasallar dönüşümlü olarak tercih edilmelidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI