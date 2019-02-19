Yapılandırma ödeme süresi 28 Şubat’a kadar uzatıldı

ADANA Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Canbolat, 7143 sayılı yapılandırma kapsamında ilk iki taksiti tam ve zamanında ödemeyerek yapılandırması bozulan sigortalılar için son bir şans daha verilmiş olduğunu, 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme yapılması halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılmaya devam edileceğini açıkladı.Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Canbolat, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenmemiş taksitlerin veya peşin ödeme tutarlarının gecikme zammı ile birlikte en son 28 Şubat Perşembe gününe kadar ödenmeleri halinde yapılandırmaları bozulmadan yasadan faydalanmaya devam edeceklerini belirtti.Aftan yararlanmak isteyen işveren ve sigortalılarımızın mutlaka ödemedikleri taksitleri 28 Şubat 2019 tarihine kadar gecikme cezası ile birlikte ödemeleri gerektiğine dikkat çeken Canbolat, "Taksitli ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ve 28 Şubat 2019 tarihinde borçlarının tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ödeyen borçlulara 1,045 katsayı farkı, peşin ödeme tercihinde bulunup borcunu ödemeyenlere ise geç ödeme zammı aylık yüzde 2 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte peşin ödemeyi seçenlerin borçlarını taksitli ödemeye çevirme hakları bulunmamaktadır. İşverenlerimiz için herhangi başvuru şartı aramıyoruz. Bu kapsamdaki borçlara ilişkin işveren yapılandırma taksit tutarları bankalardan direkt ödenebilecektir. Ancak, yapılandırma bozulduktan sonra anılan borçlar 6183 sayılı kanunun 48 veya 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmiş ve borçlunun anılan borcu için 7143 sayılı kanunun geçici 2'nci maddesine göre ödeme talebinde bulunulması halinde, tecil ve taksitlendirme işlemleri iptal edilerek, ödenen taksitler yapılandırma taksitlerine mahsup edileceğinden zor durum halini ile 48. Madde taksitlendirmesinde bulunan işveren ve sigortalılarımızın ilgili müdürlüklere ve merkezlere başvuru yapmaları gerekmektedir" dedi.

BORCUNU ÖDEMEYENLER

4/b kapsamındaki sigortalılardan hesaplanan peşin tutarını ve birinci veya ikinci taksiti 28 Şubat'a kadar ödemeyen sigortalıların yapılandırmaları ihlale gireceğinden 77 sanal terk kodları yükleneceğini kaydeden Canbolat, şunları söyledi:

"Yani hizmetlerini daha sonra alabilmek koşuluyla borçları ve hizmetleri silinecektir. Bu kapsamda primini kendi ödeyen sigortalılar, 5510 sayılı kanunun geçici 17'nci ve geçici 63'üncü maddeleri kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek isteyen sigortalılar, rücu alacakları ile fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelere ilişkin SGK alacaklarından, yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanlar bu kanun hükümlerinden yararlanmaları için ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir."

Canbolat, ayrıca 5510 sayılı kanun kapsamında 2018 yılı nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının 28 Şubat tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceğini sözlerine ekledi.



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