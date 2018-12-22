Yapay yolla yılan balığı üretilecek

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde, Türkiye'de ilk kez yapay yolla yılan balığı üretme çalışması başlatıldı. Proje başarıya ulaşırsa Japonya'dan sonra yılan balığını yapay yolla üreten ikinci ülke Türkiye olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TEGEM) tarafından desteklenen projeyi Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Süleyman Öztürk yürütüyor. Proje kapsamında Beymelek Dalyanı'ndan ve Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki iki küçük çaydan sağlanan 15 dişi, 60 erkek yılan balığı enstitüdeki tanklara alındı. Yılan balıklarından alınacak sperm ve yumurtalar yapay ortamda döllendirilecek. Döllemeden alınacak larvalardan yavru yılan balığı üretilecek. Proje ilk aşamada 24 ay sürecek.

Enstitü yetkilileri, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Yılan balıkları üremesini denizde yapan, beslenmesini acı su ve tatlı suda yapan bir tür. Eti lezzetli ve omega 3 açısından son derece zengin. Ancak aşırı ve düzensiz avlanma nedeniyle 2010 yılından bu yana nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde. Bu nedenle bu proje çok önemli. Bu balıklar Atlas Okyanusu'nu geçerek Sargaso Denizi'nin Meksika Körfezi'nde üreme yapıyor. Oradan Avrupa kıyılarına ve tüm Akdeniz kıyılarına yayılır. Ülkemize de bu balıklar acı suların yer aldığı dalyanlara ve çaylara geliyor. Beymelek Dalyanı ve Demre'nin Çayağzı Bölgesi'ndeki acı sular beslenme alanlarından ikisi. Bu yerlerde beslenmesini tamamladıktan sonra üredikleri Meksika Körfezi'ne geri dönerler. Enstitümüzde yılan balıklarının yapay yolla üretilmesi çalışması başlatıldı. Zor bir çalışma olmasına rağmen enstitü olarak bu projeyi başarıyla gerçekleştirmeye çalışacağız. Projenin başarılı olması halinde Japonya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerle aramızdaki bilimsel ve teknik anlamda açığımızın kapatılmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Şu ana kadar yapay yolla yılan balığını Japonya bir miktar üretti. Enstitü olarak dünyada yılan balığını yapay yolla üreten ikinci ülke olma yolunda azimle bu çalışmayı sürdürüyoruz."

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