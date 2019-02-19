Yangının sıçradığı yan bina sakinleri: Mağduruz 

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'ta 3 katlı apartamın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Zübeyde Doğan, bitişik binadaki komşularının evinde çıkan yangında kendi evlerinin de kullılamaz hale geldiğinden yakınarak, mağdur olduklarını söyledi.

16 Şubat'ta Meydankapı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katındaki Feramuz Kanlı'ya ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. Kanlı ailesi üyeleri can havliyle dışarı çıkarak, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılan yangında, Kanlı ve komşusu Hayrettin Ural'a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangında alevlerin sıçradağı yan binada ikamet edenlerden Zübeyde Doğan, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.