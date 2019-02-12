Yangını söndüren itfaiyeyi mahalleli merakla izledi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Sefa Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında çıktı. Fatih Yavuz'a ait evin banyosundaki su ısıtma cihazından çıkan yangın kısa zamanda büyüdü. Yangını fark eden aile bireyleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, banyodaki yangını söndürdü. Sokak sakinleri ise evlerinin pencerelerine çıkarak ve sokağa inerek yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerini seyretti. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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