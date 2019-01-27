Yangından kurtulmak için evinin ikinci katından atlayıp öldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabey köyünde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangından kurtulmak için atlayan S.A. (87) hayatını kaybetti.

Hamzabey köyünde 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairede oturan S.A., yanmaktan kurtulmak için camdan aşağıya atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.’nın hayatını yitirdiğini tespit etti. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından S.A.’nın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.