Yangında evde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen yangında evin içerisinde mahsur kalan Mehmet Ayyıldız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dere Mahallesi Set Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın cıktı. Evde bulunan Tamer Çeker yangını fark ederek çıkarken, Mehmet Ayyıldız ise mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tamer Çeker'in uyarısı üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evde mahsur kalan Mehmet Ayyıldız'ı kurtardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Ayyıldız, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.