Yangına uykuda yakalandılar

  Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairelerinde yangın çıktığını fark eden baba-kız, son anda kendilerini evden dışarı attı. Olay, dün saat 22.15'te Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde...

Yangına uykuda yakalandılar

 

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairelerinde yangın çıktığını fark eden baba-kız, son anda kendilerini evden dışarı attı.
Olay, dün saat 22.15'te Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Odalarında uyuyan Mehmet Ç. ile kızı Burcu Ç., evlerinde yangın çıktığını fark edince büyük panik yaşadı. Baba- kız son anda kendilerini evin dışına attı. Olaya müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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