Yangın mağdurlarına destek

YALOVA’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında mağdur olan vatandaşlara Subaşı Belediyesi kol kanat gerdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Subaşı Altınkent Mahallemizde çıkan yangın sonucu yangının çıktığı daire tamamen, en üst kattaki diğer daireler de kısmen olmak üzere binanın çatısı ile birlikte kullanılamaz hale geldi” dedi.

Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Adli tahkikat esnasında yangın günü apartmanda incelemelerde bulunup mağdur aileleri belediyemize davet etmiştim. Tekrar geçmiş olsun temennilerimizi paylaşarak can kaybımızın ve yaralımızın olmayışı tesellimiz oldu. Biz Sayın Altınova Kaymakamımız, Sayın Altınova Belediye Başkanımız, Sayın İl Afet Müdürümüz ile gerekli koordinasyon ve görüşmeleri gerçekleştirdik. Kış günü hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması için başkanlık olarak çalışmaları başlattığımız gibi en faydalı desteği vermek üzere konuyu Belediye Meclis gündemimize aldık. Bir daha böyle üzücü vakaların yaşanmaması dileklerimle saygılarımı sunarım.”

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