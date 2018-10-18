Yangın algılamada yapay zeka kullandı

YAŞAR Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, yapay zeka kullanarak tasarladığı yangın algılama sistemi ile 'TÜBİTAK 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması'nda bölge birincisi oldu.

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş danışmanlığında bitirme projesi olarak sanayi işbirliğinde prototipini ürettiği yangın algılama sistemi ile TÜBİTAK 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması'nda bölge birincisi oldu. Nakıp, 12-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye finaline gitmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri', 'Girişimcilik ve Yenilikçilik' ve 'Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları' bu yıl bölgesel olarak gerçekleştirildi. 2018 yılında başvuruları değerlendirmeye alınan toplam 809 adet projeden ön değerlendirmeyi geçen 789 adet proje, ikinci değerlendirmeye alındı. Değerlendirmeler sonucunda seçilen projeler, 6 bölge merkezinde sergilendi. İzmir Bölge Sergisi'nde; Ege Bölgesi'nin yanı sıra Bursa ve Eskişehir gibi illerin de aralarında olduğu toplam 13 ildeki üniversitelerin öğrencileri tarafından hazırlanan projeler yer aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu, 3 dalda, bölge birincisi seçilen projeler, diğer bölge finalistleri ile birlikte Türkiye finalinde yarışma hakkı kazandı.

DAHA YÜKSEK YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ

Proje hakkında bilgi veren Mert Nakıp, piyasadaki yangın alarm sistemlerinin neredeyse tamamında yalnızca duman veya alevi algıladığını belirterek, "EDS şirketinin danışmanlığında tasarladığım üründe, çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zeka ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sistemi oluşturmayı hedefledik. Proje, aynı zamanda TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programından da mali destek almayı başardı. Bu tarz sistemler Türkiye'de bulunmuyor ve yurtdışından getirtiliyor. Birkaç büyük firma dışında bu sistemin henüz yaygın olarak üretilmediği de göz önünde bulundurulursa ülkemize ve işbirliği ile prototipini ürettiğimiz firmaya ekonomik getiri sağlaması beklenmekte" dedi.

İZMİR, ()

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