Yanan kamyonette can verdi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde park halinde alev alarak yanan kamyonette bulunan Emrah Akın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, şehir merkezindeki çevre yolunda meydana geldi. Çevre yolunda park halindeki kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülürken, araçta bulunan ve ağır yaralanan Emrah Akın ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Akın'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Ali Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.