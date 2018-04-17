Yanak içinden alınan dokuyla idrar yolu yapıldı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, idrar yolunda darlık şikayeti olan kadın hastaya, yanak içinde alınan dokuyla yeni bir idrar yolu yapıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'nda 50 yaşındaki Ayşe Bardakçı isimli hastaya, idrar yolu darlığı nedeniyle yanak içinden alınan doku ile yeni bir idrar yolu oluşturuldu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Zafer Aybek, hastanın idrar yollarında nadir görülen darlık şikayeti olduğunu belirterek, "Hastamızda da 30 yıldır bu yakınmaları mevcuttu ve hayatı kabus haline gelmişti. Değerlendirmelerimiz neticesinde ilk yapılacak tedavi yöntemleri arasında olan kapalı yöntemle genişletme uyguladık ve bir süre faydalı oldu, ancak sonrasında sıkıntının devam etmesi üzerine tekrar durumu değerlendirdik. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ile birlikte hastamızı bilgilendirerek erkek hastalarda sıklıkla uyguladığımız ağız içi yanak dokusu kullanarak farklı bir teknikle yeni bir idrar yolu oluşturduk. Sonrasında hastamızın başlangıçta olan yakınmalarının tümü düzeldi. Cerrahi teknik bazı yönleri ile dünyada ilk kez olma özelliklerini taşıyor" dedi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ayşe Bardakçı, doktorlara teşekkür ederek, "Her tuvalete gittiğimde canım çok yanıyordu. Yapılan operasyonla yeniden doğmuş gibi oldum. Pamukkale Üniversitesine ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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