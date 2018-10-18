Yaman: Fındık önergelerinin kabulü üretici lehine olurdu

GİRESUN Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, MHP ve CHP tarafından verilen fındık araştırma önergelerinin kabul edilmemesinin üretici aleyhine olacağını belirtti.

Yaman, yaptığı açıklamada, rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatlarında düştüğünü ifade ederek buna anlam veremediklerini kaydetti. Fındık fiyatının 12 liraya kadar düştüğünü belirten Yaman, “Fındıkta son günlerde ciddi anlamda fiyat düşüklüğü yaşanıyor. Rekolte çok az olmasına rağmen bu düşüşe bir anlam veremiyoruz. Eğer müdahale edilmez ise daha da çok düşecektir” diye konuştu.

Yaman, fındıkla ilgili Türkiye Ziraat Odaları Genel başkanı Şemsi Bayraktar başkanlığında Cuma günü bölge toplantısı yapacaklarını dile getirerek, “Genel başkanımız ile konuyu görüşüp bölge milletvekillerine bu konuyu arz edeceğiz. TMO 15 lira gibi bir rakam açıklamış olsaydı böyle bir durum olmayacaktı. Çiftçilerimiz zor günler yaşıyor. Ordu’da bir sel afeti oldu bundan dolayı çiftçilerimizin borçları ertelendi fakat Giresun’da bir ertelenme olmadı. Giresunlu üreticilerin de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenmişini istiyoruz. Rekolte düşüklüğünü gördüğümüz andan itibaren bizim de bir girişimimiz oldu ama bundan da bir sonuç alınmadı” ifadesinde bulundu.

CHP ve MHP tarafından meclise sunulan fındık araştırma önergelerinin de ret edildiğini hatırlatan Yaman, “Bu sene rekoltede düşük fiyat da düşük. Üreticinin TMO beklentisi de boşa çıktı. Sanki üretici bir kişinin eline bakıyor, fındık fiyatını istediği gibi indiriyor. Acaba fındıkta bir tekelleşme mi var. Ayrıca dolar karşısında fiyatı artmayan da sadece fındık. Bizler fındık fiyatında yaşanan bu düşüşün nedeni başta olmak üzere fındığın genel sorunlarının araştırılmasını beklerdik. Ama bu olmadı. Eğer fındıkta yaşanan sorunlar araştırılsaydı bu da üretici lehine yaşanan bir gelişme olurdu” açıklamasını yaptı.