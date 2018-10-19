Yamaçevler’de tapu heyecanı

ANKARA, () - YENİMAHALLE’nin son gecekondu bölgesi Yamaçevler’de tapusu olmayan 500’e yakın vatandaş hak sahibi yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi ile birlikte tapusu olmayan bölge sakinlerine tapuları dağıtılıyor. Yeni hak sahipleri, bu tapuları ile evleri yıkıldığında kira yardımı da alabilecek. Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallesi sınırları içerisinde kalan gecekondu bölgesinde görüntü kirliliğine son veriliyor.

13 BİNE YAKIN VATANDAŞA MODERN YAŞAM

Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükseltecek. İki etaptan oluşan proje kapsamında 2+1, 3+1 daire tiplerinde toplam 4 bin konut yapılacak. Proje içerisinde, 3 adet cami, 1 adet ilkokul, 1 adet ortaokul, 1 adet lise, 2 adet sosyo-kültürel tesis, 3 adet sağlık tesisi ve 1 adet resmi kurum alanı konumlandırılırken toplam 174 bin metrekarelik yeşil alana 15 park yapılması planlanıyor.

Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesinin, Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Şimdi dağıttığımız tapularla bu bölgede tapusuz gecekondumuz kalmayacak. Bölge halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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