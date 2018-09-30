Yalvaç'ta konutlar tamamlanıyor

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde belediye tarafından eski belediye lojmanlarının olduğu yerde yapımına başlanan konutlar tamamlanma aşamasına geldi. Gurbetçilerin ilgi gösterdiği 68 konutun şu ana kadar 50'sinin satıldığı belirtildi.

Zafer Mahallesi Sücüllü Kavşağı'nda daha önce belediye lojmanlarının bulunduğu 4 bin 500 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerine inşa edilen ve 1 yıl önce yapımına başlanan 68 apart dairenin kasım ayı sonunda teslim edileceği belirtildi.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, "Göreve gelirsek özellikle gurbette yaşayan ancak sılayı rahim yapmak isteyen hemşehrilerimiz için apart tarzı yerler yapacağımızı söylemiştik. Bildiğiniz gibi geçen yıl ekim ayında bu fikri hayata geçirmek üzere ilk adımları attık. Ekonomik nedenlerle çoğu müteahhidin kararsız kaldığı bir dönemde biz hızlı şekilde binaları tamamlama aşamasına geldik. Öngörülen tarih 15 Kasım. Bu dairelerin neredeyse 50'si satıldı. Talepleri almaya devam ediyoruz" dedi.

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