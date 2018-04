Yalvaç'ta doğalgaz çalışması başladı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde doğalgaz çalışmaları törenle başladı.

Yalvaç merkez Zafer Mahallesi'ndeki toplu konutlar civarı ve üniversite kampüsü karşısında doğalgaz hattının döşenmesi için ilk kepçe törenle vuruldu. Törene Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, dağıtım şirketinin Genel Müdürü Oktay Küp ve davetliler katıldı.

Dua edilip kurban kesilmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, "Bu hepimizin başarısı, tüm Yalvaçlıların başarısıdır. Oraya buraya çekmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmaların bir an önce bitmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Bu işi başaran Türkiye'deki ilk 8 ilçe arasına girmiş olmak Yalvaç'ımızın başarısıdır. O dönemde abonelik başvurusu için elinden geleni yapan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Dağıtım şirketinin Genel Müdürü Oktay Küp de "Amacımız en kısa sürede, en çok alana ulaşmak. Bunun için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Belediyemize ve başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Yalvaç halkının çalışmalarımızda destek olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kısa süre içerisinde firmanın resmi ofisinin de Yalvaç merkezinde kurulacağını aktaran Küp, "Burada abonelik ve her türlü işlem gerçekleştirilebilecek. Yeni abone olmak isteyen vatandaşlarımız buradan başvuru yapabilecek. Şu an için vergiler dahil 615 TL civarında abonelik ücreti alıyoruz. İsteyen bu ofisimize müracaat edebilecek" dedi.

Çalışmaların bu yıl Zafer Mahallesi'nde çarşı merkezine doğru ilerleyeceği, 2019 sonunda ise Yalvaç'ın tamamına hattın ulaşmış olacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI