Yalvaç Otogarı açılışa hazır

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yapımı tamamlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali açılışa hazır hale getirildi.

Yapımına 2013 yılında başlanan Yalvaç Şehirlerarası Otobüs Terminali projesi dönemin Belediye Başkanı Tekin Bayram tarafından başlatılırken, Isparta Mimarlar Odası Başkanı Merve Kuyu tarafından projesi çizildi ve otogarın 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi planlandı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ise ilk meclis toplantısında otogar konusunu gündeme getirdi ve otogarın yerinin yanlış olduğunu, kod farkının düşük olması nedeniyle olası bir sel felaketinde su altında kalma riski bulunduğunu belirterek, meclis tarafından araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti. DSİ'den alınan raporun ardından inşaata devam edilmesi kararı çıkınca kaldığı yerden devam edildi.

5 MİLYON KREDİ ALINMIŞTI

Belediye otogar yapım ihalesinden önce İller Bankası'ndan 5 milyon TL kredi kullanılması yönünde meclis kararı alarak bu karar doğrultusunda ihaleye çıktı. 3 milyon 294 bin TL artı KDV bedelle ihaleye çıkan otogar inşaatı 2 milyon 613 bin 378 lira 96 kuruş ile ihale edildi ve yer teslimi müteahhit firmaya yapıldı.

Senirkent- Isparta yolunun kesiştiği noktada yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alanda konuşlanan Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2 bin metrekare kapalı alana sahip. 20 otobüs peronu, 10 acente bürosu, kafeterya, restoran, erkek ve kadın kuaförü, internet salonu, mescit, idari birim ve servis alanlarının yer aldığı otogarda ayrıca halk otobüs durağı, özel araçlar için otopark planlandı. Otobüslerin Senirkent karayolundan ve Isparta karayolundan otogara giriş çıkış yapabileceği otogarın yanında bir akaryakıt istasyonu ve arka bölümünde itfaiye garajı yer alacak şekilde projelendirildi.

Otogarın tüm eksiklikleri 5 yıllık sürede tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi. Taşımacılık şirketleri bilet satış yerleri tespit edildikten sonra yeni otogarın 1 Ekim'de yeni yerinde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

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