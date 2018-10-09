Yalvaç Eğitim Bir-Sen'de seçim

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Yalvaç Temsilciliği seçiminde Ali Cesur seçildi.

Eğitim Bir-Sen Yalvaç Temsilciliği'nin seçimi Yalvaç Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu salonunda gerçekleştirildi. Seçimde Ahmet Kılınç ile Ali Cesur'un listeleri yarıştı. Seçimde 168 oy alan Ali Cesur'un listesi seçimi kazanırken, Ahmet Kılınç'ın listesi ise 127 oyda kaldı.

Ali Cesur'un yönetim kurulu listesi İsmail Akca, Zafer Yılmaz, Sait Özbal, Ömer Imızoğlu, Ayşe Tartar, Soner Önal'dan oluştu.

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