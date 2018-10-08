Yalvaç Belediyesi'nden etiket denetimi

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde belediye zabıta ekipleri ilçe merkezindeki marketlerde etiket denetimi yaptı.

Yalvaç Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketleri denetime aldı. Zabıta Müdürü Hacı Yakup Hisarardınlı, "Belediye Başkanımız Halil Hilmi Tütüncü'nün talimatları gereği, ilçemizde bulunan 8 büyük markette ekiplerimizle gerek halkın sağlığını tehdit eden gıdalar gerekse etiket ve kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı yönünde titiz bir çalışma yaptık" dedi.

Yapılan denetimde herhangi bir suç ve ceza unsuruna rastlanmadığını aktaran Yakup Hisarardınlı, "Gerek halkımızın sağlığı gerekse ev ekonomileri için yaptığımız bu denetim, artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızdan gerek fiyat gerekse halkın sağlığını tehlikeye atacak bir olumsuzlukla karşılaştıklarında durumu hemen zabıta ekiplerine bildirmelerini rica ediyoruz. Şimdiye kadar bir olumsuzlukla karşılaşmamamız bizim için sevindirici bir durumdur. Marketlerimize bu dürüst ve hassas davranışlarından ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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