YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernekleri başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaştı.

Kahvaltılı organizasyonda buluşan Başkan Salman, gelen misafirlere vakitlerini ayırdığı için teşekkür etti. “Birlikte Yöneteceğiz, Sevgiyle Büyüteceğiz, sloganıyla yola çıktık” diyerek sözlerine başlayan Başkan Salman, “Yalova’ya hizmet bayrağını en üst seviyeye taşıdık. Türkiye’ye örnek çok güzel bir aileyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde kentimizde yaşıyoruz. A’dan Z’ye halkımıza elimizden geldiğince hizmet götürmeye çalıştık. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

“BİZ GÖREVE GELMEDEN ÖNCE CENAZE HİZMETLERİ ÜCRETLİYDİ”

Başkan Salman, “Biz göreve gelmeden önce cenaze hizmetleri ücretliydi. Göreve geldikten sonra ücret uygulamasını kaldırdık. 30 seneden beri belediyemize ait imam yoktu onu aldık. Gasilhanede kadın erkek aynı yerde yıkanıyordu onu ayırdık. İlave olarak cenaze arabası aldık. Yaşlıların ve hastaların mezar başına rahat ulaşabilmeleri için golf arabası tahsis ettik. Her cenazeye pide ve ayran göndermeye başladık. Yalova Şehir Mezarlığı’nda yer kalmamasıyla beraber yeni mezarlık alanı oluşturduk. Cuma ve bayram günleri Kur’an-ı Kerim mezarlık içerisinde okunmaya başladı. 5 yılı geride bıraktık. Halkımızın acı gününde yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



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