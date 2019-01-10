Yalovaspor taraftarlarından Türkiye’ye örnek proje

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovaspor taraftar gruplarını encümen salonunda ağırladı. Ziyarette Yalovaspor taraftar grupları, hayata geçirdikleri kedi evi sosyal projesini Başkan Salman’a sundu. Yapılan bu projenin Yalova’dan ülkemize yayılacak olan örnek bir proje olduğunu belirten Başkan Salman, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi için taraftarlara teşekkür etti.

Toplam 65 adet kedi evinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirten taraftar grupları, “Kendi düşüncemiz ile hayata geçireceğimiz bu proje ile taraftarların sadece tribünlerde bağıran, çağıran ve takımını destekleyen topluluk olmadığını göstereceğiz. Aslında bizler de sizler gibi bu şehrini seven bireyleriz. Arkadaşlarımızla bu tabuyu, bu algıyı yıkmak için oturduk, konuştuk ve böyle bir proje hazırladık. Kentimizin belli noktalarına ve kurum binaları önüne kedi evlerimizi koyarak sokak hayvanlarının barınmasını sağlayacağız. Sizlerden ricamız bunun tanıtımını el birliği ile en iyi şekilde yaparak başta vatandaşlarımız olmak üzere kurumların kedi evlerine sahip çıkmasıdır. Toplam 65 adet yapımı devam eden kedi evlerinin ilk örneğini ise Yalova Belediyesi’nin maskotu olan Rıfkı’ya hediye ediyoruz” dediler.

BAŞKAN SALMAN: SES GETİRECEK BİR PROJE

Yalovaspor taraftarlarının duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Salman, “Yapmış olduğunuz bu proje, kentimizden ülkemize yayılacak ve ses getirecek bir projedir. Öncelikle bunu düşünen ve hayata geçiren siz genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz bu sosyal proje ile aslında mesaj verdiniz. Taraftarlığın sadece sizlerin de bahsettiği gibi tribünlerde bağıran, çağıran bir topluluk olmadığını bu hayata geçirdiğiniz projeyle kanıtladınız. Sizin bu duyarlılığınız umarım kentimizden başlamak üzere tüm ülkemize yayılarak devam eder” dedi.

Yapılan görüşmenin ardından Yalovaspor taraftarları Yalova Belediyesi’nin maskotu olan Rıfkı’ya hediye ettikleri kedi evini Yalova Belediyesi’nin önüne bıraktılar.

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