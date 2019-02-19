Yalova’nın en büyük eğitim yatırımı Özel Eğitim Kampüsü’ne

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İsmetpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden Özel Eğitim Kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu.

Otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitim göreceği Özel Eğitim Kampüsü bünyesinde tanı, teşhis, yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim okulları tek çatı altında toplanacak.

Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Eğitim Kampüsü projesi bu alanda hizmet veren ilgili kurum, kuruluşlara, özel okullara ve diğer kurumlara da model bir proje olacak.

Özel Eğitim Kampüsü’nün içinde şu bölümler yer alacak; anaokulu, açık ve kapalı spor alanları, teknoloji tasarım laboratuarı, müzik odası, dil konuşma odası, idari bina, konferans salonu, yemekhane, atölyeler, hobi bahçeleri, mescit, otopark ve açık alanlar.

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