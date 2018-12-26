Yalova’da yılbaşı hediyelik eşya günleri başladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA Belediyesi Sanat Galerisi’nde “Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri” başladı. Serginin açılışı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt tarafından yapıldı.

Yalova Belediyesi Umut Merkezi kursiyerleri, Çınarcık Hanımeli Kooperatifi ve 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği üyelerinin emekleriyle hazırlanan birbirinden güzel ürünler görücüye çıktı. Kadınların el becerilerini geliştirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi ve ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla açılan sergiyi gezen Başkanlar Salman ve Kurt, stantları inceleyerek tüm kadınları güzel çalışmaları için tebrik etti. 31 Aralık Pazartesi gününe kadar açık kalacak sergide her bütçeye uygun ürün bulunuyor.

Yılbaşı hediyelik eşya günleri ile ilgili konuşan Başkan Salman, “Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında Umut Merkezlerimizde yapılan kurslarımız meyvesini veriyor. Bu yılki çalışmamıza Çınarcık Hanımeli Kooperatifi ve 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği de destek verdi ve birçok eşsiz eser halkımızın beğenisine sunuldu. Çınarcık Belediye Başkanımız Avni Kurt ile birlikte çalışmaları inceledik. Hepsi birbirinden özel ve güzel. Çalışmalara emek veren herkesi başarılı çalışmaları için tebrik ediyorum. Tüm halkımızı da yılsonuna kadar açık kalacak sergimizi görmeye davet ediyorum” dedi.



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