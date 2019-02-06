Yalova’da yayalara öncelik etkinliği

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA’da “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinliklerle trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Yalova’daki etkinlikler ise 24 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi’ndeki yaya geçidinde düzenlenen uygulamaya ise Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve engelli vatandaşlar katıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Ekipler Amiri Sinan Tiryaki etkinlik hakkında bilgilendirmede bulundu. “Öncelik Hayatın” sloganıyla 81 ilde eş zamanlı farkındalık oluşturmak adına etkinliğin yapıldığını söyleyen Tiryaki, bundan sonra araç sürücülerinin yaya yoluna yaklaşırken yayalara öncelik hakkını vereceklerini belirtti. Tiryaki, “İnşallah bundan sonra araç sürücülerimiz yaya yoluna yaklaşırken yayalara öncelik hakkını verecekler. Yayalar araçlar duramayacak kadar yakınsa yaya yollarından geçmeyecekler, onları bekleyecekler. Bu algıyı kendi ilimizde de oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla bu çalışmayı yaptıklarını ve konuya hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Etkinlik kapsamında yayalara yol verilmesiyle ilgili anonslar şehirde anonslar yapıldı. Protokol mensupları da engellilerle birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya elinde dövizlerle geçti.

FOTOĞRAFLI