Yalova’da Umut Tohumları Projesi’nin kapanışı yapıldı

YALOVA’da Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Umut Tohumları Projesi’nin kapanış programı, Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Kapanış programına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ertan Arabacı, Gençlik Merkezi Müdürü Celal Kahveci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aziz Aksoy katıldı.

“UMUT TOHUMLARINI YEŞERTECEK, CAN SUYU NİTELİĞİNDE OLACAK HER TÜRLÜ PROJEYİ DESTEKLİYORUZ”

Umut Tohumları Projesi’nin bir kapanış değil, iyilik tohumlarını yeşermek için bir açılış olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Umut, kardeşlik, milli birlik ve beraberlik duygusunu, ülkemiz için neler yapabileceğimizi topluma anlattığını düşünüyorum. Bu projede emeği geçen, destek veren kamu kurumunun değerli yöneticilerine, içini dolduran sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biz kültürümüzle; vatan, millet, bayrak sevdamızla, ülkemiz için yapamayacağımız için hiçbir şey yoktur. Atalarımızdan aldığımız geleneğimizle geleceğe emin adımlarla yürümekteyiz. Bu okulumuz da birçok projeyi gerçekleştirerek ilmi yaygınlaştırma çabası içinde olduğunu görüyoruz ve bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin içindeki umut tohumlarını yeşertecek, can suyu niteliğinde olacak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdüresi Selda Altan da konuşmasında, “Projemizde farklı gruplardan öğrenciler ile okulumuz öğrencilerinin doğa yürüyüşleri, oryantirik çalışmaları, afet ve kurtarma seminerleri, futsal maçları faaliyetleriyle öğrenme ve öğrenirken eğlenme, arkadaşlık bağı kurabilme, iletişim becerilerini geliştirme değerlerinin artırılmasını hedefledik. Proje nihayetinde samimiyetin, dostluğun ve güvenin oluştuğunun mütalaası ile son derece mutlu olduk” diyerek proje yürütücüleri Sedat Karadağ, Sibel Demir’e ve faaliyetlere destek veren tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.



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