Yalova’da Turizm Haftası coşkusu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-TURİZM Haftası Yalova’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Meydandaki törenden sonra Gazipaşa Caddesi’nde kortej gerçekleştirdi. Yürüyüşte 9 farklı ülkeden 179 yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Bahçelievler İlkokulu'nun Mehter Takımı marşlar söyledi. Türk öğrencilerin yanı sıra İran, Irak, Suriye, Afganistan, Moldova, Filistin, Ürdün, Kırgısiztan ve Suudi Arabistanlı öğrencilerin de yer aldığı Mehter Takımı’nın konseri, sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Meydanda düzenlenen programda konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, “İlimiz turizm alanında önemli zenginliklere sahiptir. Yalova, gerek kültür turizmi, doğa turizmi, kongre turizmi, kaplıca turizmi, yılın on iki ayına yayılacak, zengin faunası ve zengin çeşitliliği ile sürdürülebilir destinasyon alanları ile gerekse, tarihi geçmişiyle çok önemli bir avantaja sahiptir. Biz de bu sahip olduğumuz avantajları en iyi şekilde değerlendirip, Yalova’nın daha fazla turiste ev sahipliği yapmasını amaçlıyoruz” dedi.

Program, halk oyunu gösteriyle devam etti. Yalova Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, TUFAG ve YAFEM ekiplerinin gösterileri, protokol ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izledi. Programı Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve kurum müdürleri de takip etti.

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