Yalova’da toplanma noktaları belirlendi

YALOVA Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, olası afetlerde, AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarına uyarı levhaları astı.

Afet sırasında toplanma noktalarının önemli olduğunu bilen 1999 Marmara Depremini yaşayan Yalova’da 45 noktaya toplanma alanları uyarı levhaları takıldı. Depremi unutmamak ve unutturmamak adına önleyici çalışmalar yapan Yalova Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından belirlenmiş olan toplanma noktalarına ait 45 adet uyarı levhası yerlerine monte edildi. Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemler kısa sürede tamamlanarak 14 mahalledeki toplanma noktalarına uyarı levhaları asılmış oldu.

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