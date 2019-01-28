Yalova’da tatlıcılara denetim

YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, gıda denetim ekiplerinin tatlıcılara yaptığı denetimlere eşlik etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, gıda denetim ekiplerinin tatlıcılara yaptığı denetimlere eşlik ederek işletme sahipleriyle sohbet etti ve hijyen kurallarıyla ilgili bilgiler verdi. Yalova merkezde faaliyet gösteren tatlı üretim ve satış yerlerindeki denetimlere eşlik eden Müdür Parıldar, işletme çalışan ve sahipleriyle sohbet ederken halkın sağlıklı gıda tüketebilmesi adına uyulması gereken kurallarla ilgili bilgiler verdi. Müdür Parıldar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gıda denetim ekiplerimiz halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi amacıyla diğer tüm gıda ürünlerinde olduğu gibi pastacılık ürünleri işleyen üretim ve satış yerlerinde işletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, gıdaların üretim, sunum, muhafaza ve depolama şartları ve ürün etiketlerinin kontrolü gibi konularda denetimlerine hız kesmeden devam ediyorlar. Gıda denetim ekiplerimiz 2018 yılında ilimiz genelinde mevcut bulunan 2 bin 610 işletmeye toplam 5 bin 223 adet denetim gerçekleştirdiler. 2019 yılında bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. ‘En İyi Denetçi Tüketicidir’ ilkesi doğrultusunda vatandaşlarımızın da alış-verişlerini yaparken gıda ürünleri ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda İl Müdürlüğümüzün 814 10 58 no'lu telefonunu veya Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri halinde gıda denetim ekiplerimiz tarafından gerekli denetim ve incelemeler yapılacaktır” dedi.



FOTOĞRAFLI