Yalova’da son teknoloji ile ilaçlama

YALOVA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı bulunan ilaçlama ekipleri, yaz kış demeden ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Rutin olarak mahalle, cadde ve sokakların ilaçlamasını yapan ekipler, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kente kazandırdığı son teknoloji oto kontrol sisteminden ilaçlama işlemini takip edebiliyor. Yalova Belediyesi 153 ihbar hattına gelen şikâyetleri de kısa sürede değerlendiren ekipler, kısa sürede sorunları çözüyor.

Halkın sağlığı için ilaçlama çalışmalarının son teknoloji sistemler kullanılarak sürdürüldüğünü belirten yetkililer, “Vatandaşlarımızın bahar ve yaz dönemlerinde haşere ve sivrisinek sorunuyla karşılaşmaması için kış aylarında da ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz ilaçlamalarla sivrisineklerin larva dönemi olan kış aylarında rögarların ve mazgalların ilaçlamasını yaparak bunun önüne geçmiş oluyoruz. Havaların ısınması öncesi de uçkun, karasinek, sivrisinek ve haşereler ile ilgili önlemlerimizi almış olacağız” dediler.

İlaçlama çalışmalarını modern takip sistemi ile gerçekleştiren ekipler, hangi sokaklara girildiğini ne kadar ilaç uygulandığını ve kısacası tüm verileri kurulan sistemden takip edebiliyor.



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