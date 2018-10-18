Yalova’da sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında iş birliği yapılarak Türkiye´de sinemaya gitme imkânı bulamayan öğrenciler sinemayla buluşacak.

Yalova İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Çibir, İl Kültür Turizm Müdürü Şeref Tali ve Yalova Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Özdemir “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolün amacı öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkân sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek olarak açıklandı.

Protokol ile 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler sinema salonlarında ücretsiz film seyretme olanağı bulacak. Yalova’da 2 bin 959 öğrenci, 1 Ekim-21 Aralık tarihleri arasında hafta içi Özdilek Cinetime’da Bakanlıkça uygun görülen sinema filmlerini izleyebilecekler.

Çibir, yaptığı konuşmada, “Bakanlığımızın belirlemiş olduğu “Bizim Köyün Şarkısı, Ayla, Doru, Ertuğrul 1890, Son Mektup” filmleri beş gün öğrencilerimizle buluşacak. Müdürlüğümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi ile beraber yürütmüş olduğumuz çalışmada öğrencilerimizin ulaşım hizmetleri Yalova Seyahat ve Yalova Servisçiler Odası tarafından karşılanacak. Etkinlik öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlere katkıda bulunması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Sinemanın öğrencilerin zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli işlevi olduğunu söyleyen Çibir, “Sosyal duyarlılığı yüksek bireyler yetişmesine fayda sağlaması amacıyla yürütülen proje kapsamında ortaokul öğrencilerimizi sinema ile buluşturuyoruz. Asıl amacı öğrencilerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırma, onları sanatla eğitim alanlarına çekmeydi. Bu anlamda geçen yıl ilimizin tüm ilçelerindeki öğrencileri dahil ederek projeyi uyguladık. Bakanlığımızın verdiği kontenjan gereği 13 bin öğrencimizin yüzde 22’sinin sinemaya gelmesini planladık ve yüzde yüzlük başarıyla tamamladık. Bu sene de inşallah herhangi bir aksaklık olmadan tamamlayacağız. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin hayatı anlamlı kıldığını ve insan zihnini güzelleştirdiği bilinciyle faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Bakanlığımızın belirlemiş olduğu Bizim Köyün Şarkısı, Ayla, Doru, Ertuğrul 1890, Son Mektup filmleri beş gün öğrencilerimizle buluşacak. Kazanan öğrencilerimizdir, kazan eğitim camiasıdır; çünkü öğrenciler hepimizindir diyerek bize destek veren İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, Belediye Başkanımıza, ulaşım hizmetini icra edeceğinden dolayı Yalova Seyahat’e, Yalova Servisçiler Odası mensuplarına ev sahipliğinden dolayı Özdilek ailesine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.



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