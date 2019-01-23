Yalova’da özel çocuklar hem çalışıyor hem öğreniyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da hizmete girdiği günden bugüne kadar engelli bireylerin istihdam edildiği Engelsiz Cafe’de özel insanların gelişimine katkı sağlayacak yeni bir uygulamaya geçildi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda özel insanların istihdam edildiği ve topluma kazandırıldığı Engelsiz Cafe’de çalışan bireyler, haftanın belirli günlerinde el sanatları ve kitap okuma etkinliğine katılıyor. Yalova Belediyesi Özel Çocuklar Koordinatörü Emel Çakar tarafından eğitim alan çocuklar, yapılan etkinliklerle el becerilerinin yanı sıra okuma alışkanlıklarını da geliştiriyorlar.

Yapılan etkinliklerin özel çocukların topluma kazandırılması yönünde büyük bir etken olduğunu belirten Yalova Belediyesi Özel Çocuklar Koordinatörü Emel Çakar, “Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda özel insanlarımız Engelsiz Cafe’de istihdam edilmekte. Özel insanlarımız mesai saatleri dışında bile burayı evleri gibi gördükleri için kafeyi benimsediler ve buradan ayrılmıyorlar. Bizler de bu özel çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve el becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bu etkinliklerimiz arasında kullanılmayan kavanoz ve şişelere işlev kazandırıyoruz. Bunların üzerlerine yapmış olduğumuz işlemlerle hem geri dönüşüme katkıda sağlamış oluyoruz hem de el becerilerini geliştiriyoruz. Okuyacakları kitapları kendi düzeyleri seviyesinde seçmelerini sağlıyoruz. Seçmiş oldukları kitaplarla okuma etkinliği düzenliyor ve çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Haftalık olarak düzenlediğimiz etkinliklerimizde çocuklarımızı çeşitli sanatsal faaliyetler ile buluşturup, gezi etkinliklerine de yer vererek projemizin devamlılığını hedeflemekteyiz” dedi.



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