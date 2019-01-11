Yalova’da öğretmenlere soru hazırlama kursu verildi

YALOVA’da Soru Hazırlama ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri Kursu verildi.

Soru Hazırlama ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri Kursu, Yalova İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kutlu, İl Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Ernail Adıgüzel ve il genelindeki öğretmenlerin katılımıyla Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kutlu tarafından kentteki öğretmenlere Soru Hazırlama ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri ile ilgili sunum yapıldı.

Eğitim sonunda öğretmenler, ölçme değerlendirme konusunda temel seviyede bilgilendirilmekle birlikte, açık uçlu ve çoktan seçmeli soru yazımı konusunda da beceriye sahip olacaklar. Eğitim alan öğretmenler, hem kendi okullarına hem de Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ölçme değerlendirme çalışmalarına katkı sağlayacaklar.



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