Yalova’da Necip Fazıl Kısakürek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından “Üstad Necip Fazıl Şiir Okuma ve Bilgi Yarışması” ödül töreni düzenlendi. Törene Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve torunu Şeyma Kısakürek de katıldı.

Halk Eğitim Konferans Salonu’nda düzenlenen Üstad Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma ve Bilgi Yarışması ödül töreninde konuşan İsmail Kahraman, “Ruhlar alemi vardır. Ruhlar yaşıyordur. O yüzden Necip Fazıl da yaşıyordur. Necip Fazıl 25 Mayıs’ta vefat etmiş değildir. Bugün de yaşıyordur. Kişilerin ölüm tarihi isimlerinin unutulduğu tarihtir” dedi.

Ardından Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Osman Kısakürek ve torunu anılarını katılımcılara anlattı. Program ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen şiir okuma ve bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları Okan Özer ve Fatih Yüksel’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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