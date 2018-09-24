Yalova’da minibüs kamyonete çarptı: 8 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA’da bir yolcu minibüsü park halindeki kamyonete çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Çınarcık ilçesine bağlı Koru Beldesi ile Yalova il merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Zafer Y. (36) idaresindeki 77 EL 859 plakalı minibüs, cadde kenarında park halinde bulunan 77 DY 149 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Minibüsün ön kapısı ise kamyonetin kasasında asılı kaldı. Kazada, minibüs sürücüsü ile 7 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar ayakta tedavi gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)