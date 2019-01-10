Yalova’da kadın ve aile hizmetleri artarak devam ediyor

YALOVA Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Yalovalı vatandaşlar için hizmetlerini her geçen gün artırarak sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 1 yıllık süreçte; Umut Merkezi kurslarından ‘Saklamıyorum Paylaşıyorum’a, Hoş Geldin Bebek projesinden berber ve kuaför hizmetine kadar birçok projeden Yalovalıların faydalanması sağladı. Faaliyet raporuna göre; Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ile Umut Merkezleri bünyesinde verilen kurslara ocak ayından yılsonuna kadar toplam 12 bin 499 kadın katıldı. Toplam 16 bin 321 hasta ziyareti gerçekleştirildi. Yaşlılara yapılan ziyaretler ise 846 olarak açıklandı. ‘Saklamıyorum Paylaşıyorum’ projesinde toplam 3 bin 480 ev eşyası ve kıyafet ihtiyaç sahiplerine verildi. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesinde toplam 2 bin 120 yeni doğan bebek ziyaret edilerek hediyeleri verildi. Yalova Belediyesi’nin yeni projelerinden olan hasta ve yaşlılara sunulan berber ve kuaför hizmetinden toplam 1486 kişi yararlandı. Ambulans hizmetinden 573, engelli aracı hizmetinden de toplam 267 vatandaş faydalandı. Sıcak yemek dağıtımında ise 1 yılda 82 bin 623 vatandaşa hizmet verildi.

UMUT MERKEZİ KURSLARINDA KADINLAR KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Yalova Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında Yalova Belediyesi Umut Merkezleri bünyesinde Yalovalı kadınlar için verilen kurslar devam ediyor. Talep doğrultusunda açılan toplam 20 branş kursunda kursiyerler, gerek kendini geliştirmek gerekse ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurslara katılıyor.

Ev tekstili dikimi, el nakışı, hazır giyim, iğne oyası, çini, seramik, deri işletmeciliği, dekoratif ev aksesuarları, filografi, el sanatları, resim, takı tasarımı, tezhip, makine nakışı ve mefruşat gibi kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserler kursların yılsonu sergilerinde Yalovalılar için sergilenirken, düzenlenen hediyelik eşya günlerinde de kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlaması için eserler, Yalovalıların beğenisine sunuldu. Okuma-yazma, spor, Almanca, İngilizce, Arapça gibi kurslarda da kadınlar kendilerini geliştirme imkanı buldu.

‘SAKLAMIYORUM PAYLAŞIYORUM’ PROJESİ DEVAM EDİYOR

‘Sizin fazlanız başkasının eksiği olabilir’ sloganıyla çalışmalarını yürüten ‘Saklamıyorum Paylaşıyorum’ mağazalarında (Gaziosmanpaşa ve Bayraktepe Umut Merkezleri) ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara kıyafet ve çeşitli ev eşyaları teminine devam ediliyor.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın Yalova’da hayata geçirdiği projelerden biri olan ve Yalova’nın çeşitli noktalarına eklenen giysi kumbaraları sayesinde vatandaşları ihtiyaç fazlası giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarla rahatça paylaşabilme imkânı buldu. Merkezlere gönderilen eşyalar Umut Merkezi çalışanları tarafından kontrol ediliyor. Gözden geçirilen kıyafetler ve eşyalar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bu merkezlerden ücretsiz olarak veriliyor.

2018 yılının ocak ayından aralık ayına kadar toplam 3 bin 480 giysi ve eşya, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak verildi. Kampanyaya katılıp destek vermek isteyen vatandaşlar da Yalova Belediyesi Çözüm Noktaları ve Umut Merkezleri’ne başvuru yapabileceği gibi büyük ev eşyası katkısı sağlamak isteyen vatandaşlar ise (0226) 811 59 00-01 numaralı telefonlardan eşyalarının teslim alınmasını isteyebilirler.

SICAK YEMEK HİZMETİNDEN 82 BİN 623 KİŞİ YARARLANDI

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler neticesinde belirlenen ailelere sıcak yemek hizmeti sürdürülüyor. Ocak ayından yılsonuna kadar ki 1 yıllık süreçte; Yalova ve merkez mahalleler içerisinde toplam 82 bin 623 kişinin bu hizmetten faydalanması sağlandı.

EVDEN ÇIKMA İMKÂNI OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN BERBER VE KUAFÖR HİZMETİ

Kentteki engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde ücretsiz kuaför hizmeti devam ediyor. Evden çıkma imkânı olmayan hasta ve yaşlı vatandaşlar için başlatılan hizmetten yılsonuna kadar ki süreçte 1486 vatandaş yararlandı. Ücretsiz kuaför hizmeti kapsamında evden çıkamayacak derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşların saç ve sakalları, hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilerek kesiliyor. Birçok kişisel ihtiyacını yakınlarının yardımlarıyla yapma mecburiyetinde kalan vatandaşlar, yapılan hizmet sayesinde ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyorlar. Vatandaşlar, Yalova Belediyesi Umut Merkezlerine, mahalle muhtarlıklarına ya da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurarak bu hizmetten yararlanabiliyor.

HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİNDE 2 BİN 120 BEBEK ZİYARET EDİLDİ

Yalova Belediyesi tarafından kentte yeni doğan bebekler için başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesinde yılsonuna kadar toplam 2 bin 120 bebek ziyaret edilerek hediyeler verildi. Devam eden projeye çoğu zaman Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, eşi Dilek Akdeniz Salman ile birlikte katılıyor.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, 2019 yılında da artarak devam edecek.



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