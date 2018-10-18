Yalova’da 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi

YALOVA’da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Kırmızı Düdük Projesi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı "Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında çocuklara polis maskotu, düdük, yapboz ve broşür dağıtıldı. Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Kuğu, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Sevda Veli, Komiser Sinan Tiryaki, Okul Müdürü Süleyman Şafak, Okul Aile Birliği Başkanı ve öğretmenler katıldı.

Vali Yılmaz, 1. sınıf öğrencilerine boyunlarına taktığı kırmızı düdükle emniyet kemeri takmayan sürücülere kırmızı düdük çalarak kurallara uymalarını söyledi.

Emniyet Müdürü Fındık, çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalmasını istedi. Program sonunda hep birlikte kırmızı düdük çalındı.

“GÜVENLİK, EĞİTİM SÜREÇLERİYLE TAÇLANIYOR”

Güvenlik konusunun denetimin ötesinde ayrı bir öneme sahip olduğunu ve eğitim süreçleriyle taçlandığına değinen İl Milli Eğitim Müdürü V. Hüseyin Çibir, “Ulusal bir seferberlik şeklinde farkındalık oluşturmak ve trafik kazaları azaltmak hepimizin hedefidir. Bu hedef çerçevesinde ilimizdeki trafik denetlemelerinde kazaların engellenmesi adına çok büyük bir proje olduğunu düşünüyoruz. Eğer bunu bir toplumsal seferberlik halinde bir vicdan meselesi, bir şefkat meselesi olarak görürsek, o zaman bu işi çözeriz. Bakanımızın belirttiği gibi, bu işbirliği protokolünü sadece bir protokol olmanın ötesinde, hayatın içerisine, hayat sahnesine taşıyacağız ve bunun da peşinde olacağız, takipçisi olacağız hep beraber. Bunu sadece basit bir protokol ya da proje gibi değil, bunu bir hayat ödevi gibi yapacağız” diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Komiser Tiryaki, öğrencilere yaptığı sunumda, “İçişleri Bakanlığımızın hayata geçirdiği proje ile çocuklarımızın, ailelerinin yolculuk esnasındaki trafik ihlallerine bizzat müdahale etmesi, kendilerini bu konuda sorumlu hissetmesi ve aile bireylerini trafik kurallarına sanki birer trafik polisiymiş, fahri müfettişmiş gibi uymasını sağlamak adına sorumluluk bilinci kazandırılması hedefleniyor” dedi.

Proje ile ilgili öğrencilere açıklamalar yapan Emniyet Müdürü Veli de, “Aileleriniz ile birlikte seyahat halindeyken sürücü anne veya babanız kural hatası yaparsa düdük çalarak uyaracağız. Kırmızı ışık, hız limiti ya da cep telefonu kullandığında, emniyet kemeri takmadığında kırmızı düdüğü çalarak gereken hatırlatmayı yapacağız” diyerek öğrencilere uyarılarda bulundu.

Sunumun ve konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler Veli’nin tasarladığı polis maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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